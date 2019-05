Nespametno početje mladoletnikov v prometu

V Celju se je sinoči nekaj pred 20. uro zgodila nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 15-letni sopotnik na mopedu, 16-letni voznik pa lažje. Kot so sporočili s PU Celje, je najstnik, ki je vozil iz smeri Vrunčeve ulice proti Dečkovi cesti, nenadoma zavil levo proti Nušičevi ulici in trčil v osebno vozilo, ki ga je prehitevalo.

"16-letni voznik pred zavijanjem ni nakazal, da bo spremenil smer, prav tako se ni prepričal, ali lahko varno naredi premik z vozilom," je sporočila predstavnika celjske policijske uprave Milena Trbulin. "Voznik osebnega vozila je skušal trčenje sicer preprečiti z umikanjem v levo, vendar je kljub temu s sprednjim desnim delom trčil v moped," je dodala.

Filmski beg na mopedu

Popoldan pa so imeli z nespametnim voznikom skuterja opraviti policisti PU Koper. Opazili so ga v Luciji, ko je s preveliko hitrostjo peljal proti Valeti. Voznika so ustavili na križišču odcepa za Podvozno cesto, ta pa je registrsko tablico privzdignil navzgor in s kraja pobegnil. Med begom je trčil tudi v prednji del službenega vozila.

Bežal je po Senčni poti skozi predor v Strunjan in nato po Parencani v predor Jagodje. Ker so na drugi strani policisti postavili blokado, je tam obrnil in zapeljal nazaj proti Portorožu. Pred predorom so ga naposled le ustavili, še zadnji poskus bega - peš - pa so mu preprečili, je o dogajanju sporočila predstavnica PU Koper Anita Leskovec. Pri prijetju so uporabili prisilna sredstva, saj se je voznik aktivno upiral, je še dodala.

Tudi v tem primeru je za krmilom sedel 16-letnik.