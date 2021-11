Moravske Toplice: eksplozija uničila vikend, ena oseba poškodovana

Do požara po eksploziji ni prišlo, je pa vikend je v celoti porušen. Posredovali so gasilci PGD Moravske Toplice, Martjanci, Tešanovci in Sebeborci, ki so pregledali kraj eksplozije in odstranili preostale tri plinske jeklenke.

Kot so na Facebooku zapsali člani PGD Tešanovci, so bili gasilci na kraju dogodka že nekaj minut po prejemu klica, je pa v intervenciji sodelovalo osem članov njihovega gasilskega društva.

Po prvih ocenah naj bi bilo za eksplozijo krivo uhajanje plina.