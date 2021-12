Morilec iz Gerečje vasi priznal zločin

Na ptujskem sodišču izrekajo zaključne besede v procesu proti morilcu, ki je lani decembra v Gerečji vasi ubil nekdanjo partnerico in njene starše. Po poročanju naše dopisnice Jane Ujčič so se pred sodiščem zbrali prijatelji in svojci žrtev s transparenti, ki za morilca zahtevajo dosmrtno kazen.

Silvo Drevenšek naj bi na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril zunajzakonsko partnerico, nato pa pred očmi svojega takrat štiriletnega sina še taščo in tasta.

Po napadu nanjo se je napadalec odpravil v sosednjo hišo, kjer so živeli njeni starši, ki so pazili njunega sina. Kljub prisotnosti otroka je z istim kuhinjskim nožem večkrat zabodel in porezal tasta in taščo, zaradi česar je prvi umrl na kraju dogodka, druga pa še isti dan v bolnišnici.

Kot trdi tožilstvo, je tasta in taščo umoril iz maščevanja in močnega sovraštva, saj ju je krivil za nesoglasja s partnerico in njen odhod. Kaplja čez rob naj bi bila odločitev tašče nekaj tednov prej, da prosi za policijsko pomoč, obema pa je pred tem že večkrat grozil.