O morilcu z Reke: nastopil je v šovu talentov, prepeval je cerkvene pesmi

Hrvaški mediji so se razpisali o moškem, ki je v nedeljo popoldan, sredi belega dne, v enem od lokalov na Reki do smrti pretepel žensko. Kot poročajo, so ga malo pred srhljivim dogodkom opazili, kako gol teče po mestu. Sicer pa gre za znano osebo: moški je pred leti namreč nastopil v televizijskem šovu talentov. Preživljal se je kot ulični glasbenik, domačini so razkrili, da je pel cerkvene pesmi.

icon-expand Policisti, ki so prvi prispeli na kraj zločina, so bili šokirani nad prizorom, poročajo hrvaški mediji (fotografija je simbolična). FOTO: AP Kot smo poročali včeraj, se je v središču Reke na Hrvaškem zgodil umor. Moški je v lokalu sredi belega dne ubil žensko. Motiv za napad še ni znan, hrvaška policija uradne izjave še ni podala. So se pa o morilcu razpisali hrvaški mediji, ki poročajo, da gre za osebo, ki je znana širši javnosti, saj se je pred leti predstavila v televizijskem šovu. Kot ulični glasbenik je nastopal v Zagrebu in Osijeku, domačini pa ga poznajo tudi pevca cerkvenih pesmi. Po besedah očividcev sta morilec in žrtev skupaj vkorakala v kavarno v središču mesta, se usedla za mizo in se mirno pogovarjala. Nato pa naj bi moški po besedah ene od prič "iz čistega miru" napadel žensko, jo zgrabil za lase, zvlekel do šanka ter jo močno udarjal po celem telesu, najbolj po glavi. Po poročanju Dnevnika.hr je žrtev starejša oseba, v kakšnem odnosu sta bila, pa še ni znano. Celo kriminalisti, ki so prihiteli na kraj dogodka, naj bi bili šokirani nad prizorom. Obraz žrtve naj bi bil zaradi močnih udarcev povsem izmaličen, piše Novi list. "Še zdaj ne morem verjeti, kaj se je zgodilo pred mojimi očmi. Začela sem se vsa tresti. Ko je prišla policija, je storilec pobegnil in videla sem ga, kako je stekel čez Koblerjev trg," je novinarju omenjenega časnika zaupala očividka. Natakar, ki je stregel v lokalu, je po umoru potreboval psihološko pomoč, še pišejo hrvaški mediji.