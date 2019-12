Policisti iz morja rešili mlada jadralca, ki sta se prevrnila z jadrnico

V soboto ob 13.20 je policiste Postaje pomorske policije na pomoč poklical Ljubljančan, ki se je prevrnil z jadrnico. Fanta, ki sta bila na jadrnici, sta sicer imela rešilne jopiče, a je bila ladja poškodovana.

Policisti so se s patruljnim čolnom takoj odpeljali na območje med Punto Piran (rt Madona) in bojo Vido, o dogajanju pa so obveščali kapitanijo, ki sicer potrebuje več časa za sklic posadke.