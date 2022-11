Moška iz modrega kombija pred šolo v Slovenj Gradcu nagovorila učenca

Otrok se ni odzval in je odšel mimo, o dogodku pa je obvestil starše. Policija je takoj začela z zbiranjem obvestil. Kot so poudarili na PU Celje, policisti v tovrstnih primerih skrbno odreagirajo, zberejo prve informacije in zadevo spremljajo, predvsem v smeri identifikacije neznancev in ugotavljanja namena.

Staršem svetujejo, naj se z otroki pogovarjajo o podobnih situacijah. Opozorijo naj jih, naj ne vstopajo v tuja vozila, ne sprejemajo daril od neznanih oseb in naj ne sledijo neznanim osebam ne glede na obljube. "Otrokom naj pojasnijo, da si naj poskušajo v takšnih primerih zapomniti čim več podrobnosti o vozilu in osebah in naj pristopijo do najbližje odrasle osebe ter povedo, kaj se jim je zgodilo. O zadevi naj obvestijo starše in policiste," so še poudarili na PU Celje.

Mestna občina Slovenj Gradec je na svoji spletni strani zapisala, da so šole otroke opozorile, naj se ne odzovejo tovrstnim povabilom neznancev, o dogodku pa takoj obvestijo odraslo osebo. V naslednjih dneh bodo v okolici vseh osnovnih šol v občini poostrili nadzor. Tam bodo občinski redarji.