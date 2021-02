Moška padla z lestve in se huje poškodovala

Novogoriški policisti so sporočili, da so jih zjutraj, nekaj pred 8. uro, obvestili, da se je med popravilom dimniške tuljave v Podnanosu v občini Vipava huje poškodoval 42-letni moški. Policisti so ugotovili, da je omenjeni moški na zadnjo steno nekdanjega gostinskega objekta prislonil lestev in na višini okoli petih metrov popravljal dimniško tuljavo, ki jo je pred tem premaknila oziroma snela močna burja.

Zaradi močnega sunka burje je moški padel na tla in predvidoma huje telesno poškodovan obležal (šlo naj bi za poškodbo hrbta). Pozneje so ga opazili tamkajšnji občani in na pomoč poklicali reševalce, ki so moškega na kraju oskrbeli in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti so tujo krivdo izključili, o dogodku pa bodo obvestili pristojno tožilstvo.