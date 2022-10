Moškega, ki so ga iskali v povezavi s smrtjo 86-letnice, našli mrtvega

Ljubljanski policisti so sporočili, da so v četrtek našli pogrešanega 86-letnega Dušana Voglarja, ki so ga od nedelje, 9. oktobra, iskali v povezavi s smrtjo 86-letne ženske na območju Šentvida. Kot so dodali policisti, so moškega našli mrtvega na območju Šentvida, glede na prve podatke pa njegova smrt ni posledica kaznivega dejanja ali nesreče.

Policisti so pojasnili, da je zbiranje obvestil in intenzivna iskalna akcija s pregledom terena vsak dan od nedelje, sodelovalo pa je več policistov in pripadnikov posebne enote Policije, teren pa so pregledovali tudi s pomočjo drona.