Moškega, ki so ga našli mrtvega na tramvaju, zabodli z ostrim predmetom

Kot poročajo hrvaški mediji, je potnica v soboto zjutraj na tramvaju opazila neodzivnega moškega. Obvestila je ostale potnike, ki so nato opozorili voznika. Ta je ustavil tramvaj, potniki pa so skušali moškemu nuditi prvo pomoč, saj so opazili, da je poškodovan.

Na kraj so nato prispeli reševalci in policija, ki so potrdili smrt moškega. Namestnik okrožnega državnega tožilca je ob pomoči preiskovalcev ugotovil, da je neznani storilec 52-letnika zabodel z ostrim predmetom. Kot je v soboto poročal portal Index.hr, je bila na truplu vidna vbodna rana. Policija storilca še išče.

Zagrebški tramvaji so sicer opremljeni z nadzornimi kamerami, ki bodo po vsej verjetnosti pomagale osvetliti okoliščine tragičnega dogodka.