Moškega ogovorila, ko je izstopil iz avta, sta izvlekla nož in ga okradla

Policisti poročajo o dveh ropih, ki sta se v ponedeljek zgodila v Ljubljani. Popoldan, okoli 15.30, sta dva neznanca za Bežigradom pristopila do vozila oškodovanca in ga zamotila s pogovorom, da je izstopil iz svojega vozila, nato pa sta z nožem v roki od njega zahtevala gotovino. Vzela sta mu nekaj gotovine in vrednejših predmetov iz vozila, nato pa se s kraja odpeljala z belim vozilom. Storilca sta bila moška, prvi je star med 40 in 50 let, močnejše postave in visok med 170 in 175 centimetrov. Bil je brez las in z brki. Drugi moški pa je star okoli 20 let, visok med 180 in 185 centimetrov, s črnimi lasmi. Oblečeno je imel rdečo majico. "Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev osumljencev, o vseh okoliščinah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so poročali še o enem ropu, ki se je zgodil včeraj, okoli 19. ure, ko je v prodajalno v centru Ljubljane vstopil moški in z nožem v roki zahteval denar. Iz blagajne je vzel nekaj sto evrov gotovine in nato zbežal. Storilec je višje in suhe postave, oblečen je bil v črna oblačila, na obrazu pa je imel kirurško masko. Policisti sicer obvestila za izsleditev osumljenca še zbirajo, o vseh okoliščinah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili ljubljanski policisti.