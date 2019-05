Moškega v Ljubljani oropali, ugrabili in pretepali, nato pa izpustili v Novem mestu

Novomeški policisti so v sredo dopoldne prejeli obvestilo, da se v Novem mestu nahaja moški, ki trdi, da so ga ponoči v Ljubljani oropali neznanci, ga zadrževali na neznanem kraju in mu grozili. Ko jim je izročil še več denarja, pa naj bi ga izpustili na območju Novega mesta.

Da bi razjasnili vse okoliščine kaznivega dejanja in izsledili storilce, so takoj sprožili kriminalistično preiskavo. "Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da je oškodovanec 22. 5. okoli 3. ure zapuščal gostinski lokal v Ljubljani, ko naj bi do njega prišli neznanci in ga proti njegovi volji posedli v avtomobil ter odpeljali," so pojasnili na PU Novo mesto.

Ugrabitelji so od žrtve zahtevali denar. Ker ga ni imel pri sebi, so ga odpeljali do različnih bankomatov na območju Kočevja in Ljubljane, kjer je moral opraviti več dvigov gotovine in storilcem izročiti denar. Nato so ga odpeljali v gozd, kjer so ga pretepali in mu grozili z ubojem, če jim ne izroči še preostalega denarja z računa. V jutranjih urah so ga odpeljali do banke v Novem mestu, kjer je moral ob njihovi prisotnosti opraviti dvig preostalega denarja, so ugotovili kriminalisti. Ves čas so moškemu grozili, po prejemu denarja, ki ga je dvignil na banki, pa so ga izpustili.

"Kriminalisti so ugotovili, da so kaznivih dejanj ropa in ugrabitve osumljeni štirje storilci z območja Kočevja, stari med 17 in 26 let," so pojasnili na PU Novo mesto. Na podlagi sodnih odredb so opravili hišne preiskave na naslovih bivanja osumljencev ter jim zasegli predmete, ki so pomembni za kazenski postopek. Vse štiri osumljence so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju trem odredil pripor. Dva osumljeca so policisti v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj.