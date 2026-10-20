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Črna kronika

Moškega v gozdu zadela skala, umrl na kraju

Cerklje na Gorenjskem, 20. 10. 2026 18.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Delo v gozdu

Med delom v gozdu na območju Šenturške Gore je umrl 60-letni moški. Na strmem pobočju ga je zadela skala, poškodbe pa so bile za moškega usodne.

Policisti so bili okoli 12.20 obveščeni o nesreči v gozdu na območju Šenturške Gore v občini Cerklje na Gorenjskem. 

Po doslej znanih podatkih so trije moški opravljali gozdarska dela na strmem pobočju, ko se je nenadoma nad njimi skotalila skala in zadela enega od njih. 60-letnik je utrpel hude telesne poškodbe in na kraju umrl. Kot so zapisali na PU Kranj, je moški pri delu uporabljal predpisana zaščitna sredstva za delo v gozdu. 

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. Na kraju so posredovali tudi gasilci.

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