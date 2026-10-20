Moškega v gozdu zadela skala, umrl na kraju

Policisti so bili okoli 12.20 obveščeni o nesreči v gozdu na območju Šenturške Gore v občini Cerklje na Gorenjskem.

Po doslej znanih podatkih so trije moški opravljali gozdarska dela na strmem pobočju, ko se je nenadoma nad njimi skotalila skala in zadela enega od njih. 60-letnik je utrpel hude telesne poškodbe in na kraju umrl. Kot so zapisali na PU Kranj, je moški pri delu uporabljal predpisana zaščitna sredstva za delo v gozdu.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. Na kraju so posredovali tudi gasilci.