Moškega v Ljubljani med prečkanjem proge povozil vlak

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je ob 0.09 v Fajfarjevi ulici v Ljubljani vlak povozil osebo. "Poškodbe so bile tako hude, da je oseba umrla na kraju dogodka. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so zavarovali mesto nesreče in nudili pomoč policiji in reševalni službi," so zapisali.

"Danes, nekaj po polnoči, smo bili obveščeni, da je vlak povozil moškega na železniški progi med Brezovico in Ljubljano na območju Viča," pa nam je potrdil tudi predstavnik Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic.

"Identiteta osebe še ni znana, po prvih podatkih pa je šlo za nesrečo pri prečkanju proge. Vse okoliščine dogodka policisti še preiskujejo in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,"je še sporočil.