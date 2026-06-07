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Črna kronika

Moškega v Radovljici zasačili pri kraji žlebov

Radovljica, 07. 06. 2026 11.31 pred 54 minutami 1 min branja 15

Avtor:
STA L.M.
Bakreni žleb

Radovljiški policisti so v soboto pri kraji žlebov zalotili 40-letnega moškega, potem ko so bili o tatvini žlebov in odtočnih cevi z žlebov na enem izmed objektov obveščeni že v petek. Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Radovljiški policisti so bili o tatvini žlebov in odtočnih cevi z žlebov na enem izmed objektov na območju Radovljice obveščeni v petek okoli 14. ure. Storilec je kaznivo dejanje storil v noči na petek, lastnika objekta pa oškodoval za okoli 2000 evrov.

Policisti o dejanju še zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

V soboto okoli 4.35 pa so pri tatvini žlebov zalotili 40-letnega moškega. Po doslej zbranih podatkih sta policista med rednim nadzorom območja, kjer so v zadnjih dneh že obravnavali tatvine žlebov, na strehi objekta opazila osumljenca pri izvrševanju kaznivega dejanja.

Bakren žleb (slika je simbolična)
Bakren žleb (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Z njim sta izvedla policijski postopek ter mu zasegla predmete, so pojasnili na Policijski upravi Kranj.

Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo, nadaljujejo pa tudi z zbiranjem obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih lahko izvršil osumljeni.

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KOMENTARJI15

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sosed5
07. 06. 2026 12.30
Ja, eden sam je kradel. Rezal, nalagal, plezal 😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
Ici
07. 06. 2026 12.27
Pa menda ja ni šel "v nočno" sam? Kje pa je bila ekupa bakrenih krovcev?
Odgovori
+1
1 0
Banion
07. 06. 2026 12.25
bak reni?
Odgovori
+2
2 0
Banion
07. 06. 2026 12.26
će to besedo napišeš skupaj je kao prepovedana. Kam smo prišli v zaščiti topoglednih osebkov
Odgovori
0 0
ACC0
07. 06. 2026 12.19
Strokovnjaki za baker na delu...
Odgovori
+5
5 0
oježeš
07. 06. 2026 12.08
Zdaj pa naj sam vrne žlebove v stanje pred njegovim posegom.
Odgovori
+3
4 1
JackRussell
07. 06. 2026 11.57
Pa ni ukradu, tam je ležalo pa je reku kaj vse mečeju ljudje stran kar je dobr. Ali pa drugače povedano da je to njegova služba.
Odgovori
+3
5 2
asdfghjklč
07. 06. 2026 11.47
Najboljši varnostnik je pes. Kjer bo pes lajal cel čas, noben ne bo upal iti k hiši.
Odgovori
+8
8 0
Špica
07. 06. 2026 12.15
tud pesa ti zrihtajo ti ga pa zastrupijo.
Odgovori
+1
1 0
bronco60
07. 06. 2026 11.45
Brez veze, itak ne bo nič. Se pridružujem podpornikam fizične kazni in sramotilni steber.
Odgovori
+10
10 0
molj
07. 06. 2026 11.45
Le kdo bi to bil ? 😂😂😂
Odgovori
+10
10 0
Rob123
07. 06. 2026 11.44
V normalni drzavi ga pridrzijo v tej banana rebubliki pa nic ne naredijo.Sramota!
Odgovori
+11
11 0
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