Moškega v Radovljici zasačili pri kraji žlebov

Radovljiški policisti so bili o tatvini žlebov in odtočnih cevi z žlebov na enem izmed objektov na območju Radovljice obveščeni v petek okoli 14. ure. Storilec je kaznivo dejanje storil v noči na petek, lastnika objekta pa oškodoval za okoli 2000 evrov.
Policisti o dejanju še zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.
V soboto okoli 4.35 pa so pri tatvini žlebov zalotili 40-letnega moškega. Po doslej zbranih podatkih sta policista med rednim nadzorom območja, kjer so v zadnjih dneh že obravnavali tatvine žlebov, na strehi objekta opazila osumljenca pri izvrševanju kaznivega dejanja.
Z njim sta izvedla policijski postopek ter mu zasegla predmete, so pojasnili na Policijski upravi Kranj.
Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo, nadaljujejo pa tudi z zbiranjem obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih lahko izvršil osumljeni.
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