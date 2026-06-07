Moškega v Radovljici zasačili pri kraji žlebov

Radovljiški policisti so bili o tatvini žlebov in odtočnih cevi z žlebov na enem izmed objektov na območju Radovljice obveščeni v petek okoli 14. ure. Storilec je kaznivo dejanje storil v noči na petek, lastnika objekta pa oškodoval za okoli 2000 evrov.

Policisti o dejanju še zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

V soboto okoli 4.35 pa so pri tatvini žlebov zalotili 40-letnega moškega. Po doslej zbranih podatkih sta policista med rednim nadzorom območja, kjer so v zadnjih dneh že obravnavali tatvine žlebov, na strehi objekta opazila osumljenca pri izvrševanju kaznivega dejanja.