Moškega zaradi spolnih zlorab mladoletnikov obsodili na 30 let zapora

Dvema osebama, mlajšima od 15 let, naj bi prikazoval filme s pornografsko vsebino ter zase izdelal in posedoval gradivo z eksplicitno seksualno vsebino.

Na vrhovnem tožilstvu so pojasnili, da so mariborski tožilci 30-letno zaporno kazen dosegli za obdolženca, ki naj bi od januarja 2022 do oktobra 2023 spolno občeval in storil druga spolna dejanja s štirimi osebami istega in drugega spola, ki še niso bile stare 15 let. Ob tem naj bi v istem obdobju dvema osebama, mlajšima od 15 let, prikazoval filme s pornografsko vsebino ter zase izdelal in posedoval gradivo z eksplicitno seksualno vsebino, ki je vključevala mladoletno osebo.

Sodišče je obdolženemu izreklo enotno kazen 30 let zapora ter mu podaljšalo pripor. Glede na težo kaznivega dejanja na vrhovnem tožilstvu pozdravljajo odločitev sodišča, ki je sledilo predlogu mariborskega tožilstva in izreklo najdaljšo možno zaporno kazen, so še sporočili.