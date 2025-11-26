Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Moškega zaradi spolnih zlorab mladoletnikov obsodili na 30 let zapora

Maribor, 26. 11. 2025 13.52 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
0

Mariborsko okrožno sodišče je moškega, obtoženega za štiri kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ter tri kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva obsodilo na 30 let zapora, so danes sporočili z Vrhovnega državnega tožilstva. Kot so ob tem dodali, sodba za zdaj še ni pravnomočna.

Dvema osebama, mlajšima od 15 let, naj bi prikazoval filme s pornografsko vsebino ter zase izdelal in posedoval gradivo z eksplicitno seksualno vsebino.
Dvema osebama, mlajšima od 15 let, naj bi prikazoval filme s pornografsko vsebino ter zase izdelal in posedoval gradivo z eksplicitno seksualno vsebino. FOTO: Shutterstock

Na vrhovnem tožilstvu so pojasnili, da so mariborski tožilci 30-letno zaporno kazen dosegli za obdolženca, ki naj bi od januarja 2022 do oktobra 2023 spolno občeval in storil druga spolna dejanja s štirimi osebami istega in drugega spola, ki še niso bile stare 15 let. Ob tem naj bi v istem obdobju dvema osebama, mlajšima od 15 let, prikazoval filme s pornografsko vsebino ter zase izdelal in posedoval gradivo z eksplicitno seksualno vsebino, ki je vključevala mladoletno osebo.

Sodišče je obdolženemu izreklo enotno kazen 30 let zapora ter mu podaljšalo pripor. Glede na težo kaznivega dejanja na vrhovnem tožilstvu pozdravljajo odločitev sodišča, ki je sledilo predlogu mariborskega tožilstva in izreklo najdaljšo možno zaporno kazen, so še sporočili.

V preteklosti naj bi že bil pravomočno obsojen

Časnik Večer je konec oktobra 2023 poročal o kazenski ovadbi proti moškemu iz Poljčan, ki so ga policisti sumili več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Po poročanju časnika so kriminalisti pri moškem opravili hišno preiskavo in naleteli na posnetke pomanjkljivo oblečenih otrok in tudi na spolne zlorabe. Glede na očitke iz ovadbe je moški mladoletnim osebam prikazoval pornografske vsebine, posnetke svojega početja pa tudi razpečeval.

Moški naj bi bil v preteklosti že pravnomočno obsojen za ista kazniva dejanja na škodo sedmih mladoletnih oseb. Po podatkih Večera je bil leta 2012 na mariborskem sodišču obsojen na devet let zapora.

Naslednji članek

En je tujce za bivanje prijavil na naslovu gostilne, drugi jim je računal po 600 evrov

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363