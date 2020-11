Moškega zalotili v tujem avtomobilu, pod vplivom alkohola je zamešal vozili

Policija izvaja poostren nadzor prometa ob martinovem, gorenjski policisti so pri tem znova ustavili voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola. Prejeli so tudi prijavo o moškem, ki so ga zalotili v avtomobilu, ki ni bil njegov. Moški je namreč pod vplivom alkohola zamešal vozili. "Prosimo, ne pijte alkohola, če potem ne veste, kaj delate, in ne bodite presenečeni, če v vozilu, ki ga niste zaklenili, opazite koga drugega. Pod nobenim pogojem pa pod vplivom alkohola tudi ne vozite."

Policija v okviru nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu izvaja poostren nadzor. Gorenjski policisti so v četrtek popoldan izvedli nekajurni poostren nadzor. Izvedli so kontrolo 115 vozil. Pri tem so naleteli na dva voznika, ki sta bila pod vplivom alkohola, prvi je imel 0,31, drugi pa 0,88 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, sporočajo s PU Kranj. Eden od voznikov je odklonil hitri test na prepovedane droge, policisti pa so zasegli še dve vozili. Poleg tega so obravnavali 29 kršitev prometnih pravil zaradi prehitre vožnje, neuporabe varnostnega pasu, uporabe mobilnika – tudi v kombinaciji s kršitvijo odloka ter vožnje skozi rdečo luč na semaforju, prepovedi vožnje in nepravilnosti na vozilu. Gre za razmeroma veliko kršitev ob malo prometa, sporoča kranjska policijska uprava. Policisti so po nadzoru obravnavali še enega voznika, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in to pod vplivom alkohola. Imel je 0,44 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. V naselju, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, je vozil kar 85 km/h. Voznika policisti zaradi hujših prekrškov obravnavajo v prekrškovnem postopku.

Kranjski policisti pa so v četrtek prejeli tudi prijavo o moškem, ki so ga zalotili v osebnem avtomobilu, ki pa ni bil njegov. A ni šlo za kaznivo dejanje, niti za prekršek. Moški je bil namreč pod vplivom alkohola, zato je zamešal vozili. "Prosimo, ne pijte alkohola, če potem ne veste, kaj delate, in ne bodite presenečeni, če v vozilu, ki ga niste zaklenili, opazite koga drugega. Pod nobenim pogojem pa pod vplivom alkohola tudi ne vozite,"dodaja tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos. V trenutnih razmerah je še bolj nujno, da se, tudi zaradi zdravstva, upošteva prometna pravila in na vsakem metru vožnje ali koraku preprečuje tveganja za nastanek prometnih nesreč. Zato kot že mnogokrat do zdaj pozivamo k spoštovanju predpisov in varnim dejanjem, še dodaja.

Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot itd. V prometu to konkretno pomeni izzivanje nevarnosti: prepočasna ali prehitra vožnja, težje obvladovanje ali spremljanje smeri vožnje, nevklopljeni smerni kazalci, ustavljanje pri zeleni luči, vožnja v rdečo luč ...

Poostren nadzor tudi novomeških policistov Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na območju PU Novo mesto narašča. Če se je trend do leta 2018 nekoliko zmanjševal in je takrat znašal nekaj več kot 10 odstotkov, je letos odstotek precej večji in znaša 14,1 odstotka. Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, umrlo 30 ljudi. Kar 34 odstotkov povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bilo pod vplivom alkohola ali drog. "Na odgovorno ravnanje opozarjamo tudi pešce, saj tudi pri njih alkohol predstavlja dejavnik tveganja. Poskrbijo naj za vidnost, nosijo odsevna telesa in svetlejša oblačila," dodajajo na PU Novo mesto.