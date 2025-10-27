Svetli način
Črna kronika

Moškega zvabili na dogovorjeni kraj, kjer so ga napadli in oropali

Maribor, 27. 10. 2025 10.24 | Posodobljeno pred 42 minutami

Mariborski kriminalisti so v sredo odvzeli prostost trem osebam, dvema polnoletnima in eni mladoletni, ter zoper trojico odredili pridržanje. Osumljenci naj bi v oktobru z oškodovancem vzpostavili stik ter ga z obljubo osebnega srečanja z domnevno mladoletno osebo zvabili na dogovorjen kraj, kjer so z njim fizično obračunali in ga oropali.

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so njihovi kriminalisti 22. oktobra odvzeli prostost in odredili pridržanje trem osumljencem kaznivih dejanj ropa in izsiljevanja.

Z zbranimi obvestili so namreč ugotovili, da so osumljeni v oktobru vzpostavili stik z oškodovancem z namenom osebnega srečanja z domnevno mladoletno osebo, ga v nadaljevanju zvabili na dogovorjen kraj, kjer so z njim fizično obračunali ter mu odvzeli nekatere predmete, tudi denar.

Policija
Policija FOTO: POP TV

Od oškodovanca so kasneje zahtevali, da na določen dan s seboj prinese določeno vsoto denarja, še več finančnih sredstev pa so od njega terjali tudi v nadaljevanju in ob grožnjah, da bodo njegovo komunikacijo javno izpostavili.

Kriminalisti so osumljene prijeli na kraju, kjer naj bi se oškodovanec srečal z njimi. Ugotovili so, da gre za dva polnoletna slovenska državljana ter enega mladoletnega tujega državljana z urejenim bivanjem na območju PU Maribor.

Trenutno nadaljujejo z zbiranjem obvestil, zoper osumljene pa bodo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo.

O podobnem dogodku so minuli teden poročali tudi s celjske policijske uprave. Celjski kriminalisti so tam prostost odvzeli dvema mladoletnima in eni polnoletni osebi, ki so se na družbenih omrežjih predstavljale kot mladoletna dekleta in navezovale stike z moškimi.

Osumljeni so v tem primeru enega moškega iz Ljubljane prepričali, da je prišel v Celje, kjer naj bi se srečal z dekletom. Dva osumljenca sta ga počakala pred parkom, ga napadla, oropala in dogajanje posnela ter ga kasneje izsiljevala za denar.

policija nasilje rop izsiljevanje
