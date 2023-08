Moškemu iz okolice Kozine zasegli več kosov orožja, tudi neprijavljenega

Policisti Policijske postaje Kozina so zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja grožnje opravili hišno preiskavo pri moškemu iz vasi v občini Hrpelje-Kozina. Zasegli so mu več kosov prijavljenega in neprijavljenega orožja. Policisti ga bodo kazensko ovadili na pristojno državno tožilstvo za kaznivi dejanji grožnja in nedovoljena proizvodnja in promet orožja in eksploziva.