Moškemu prepovedali nadaljnjo vožnjo, ta sedel za volan in skušal pobegniti

Zaradi vseh kršitev so mu izdali več plačilnih nalogov in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kljub izrečeni prepovedi pa se je 42-letnik usedel v vozilo in se z njim odpeljal. Policisti so ga takoj znova ustavili, ob izstopu iz vozila pa se je do njih nedostojno vedel in ni upošteval njihovih ukazov, zato so ga oglobili tudi zaradi kršitve javnega reda in miru. Ker je moški želel pobegniti, so policisti zoper njega uporabili tudi prisilna sredstva, vozilo pa so zasegli in ga predali v hrambo izvršitelju.

Zoper 42-letnika bodo policisti podali obdolžilni predlog.