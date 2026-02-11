Moškemu prepovedali vožnjo, nato zapeljal proti policistoma

Moškega so ustavili na območju Morja v okolici Maribora v okviru nadzora cestnega prometa. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki pa ga je odklonil.

Kljub izrečeni prepovedi vožnje je voznik odpeljal naprej, pri tem pa zapeljal proti policistoma. Kasneje so ga ponovno ustavili in mu zasegli vozilo. Zaradi več različnih kršitev cestnoprometnih predpisov sledi obdolžilni predlog.

Policisti poleg tega obravnavajo tudi sum storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.