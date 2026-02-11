Naslovnica
Črna kronika

Moškemu prepovedali vožnjo, nato zapeljal proti policistoma

Maribor, 11. 02. 2026 09.14 pred 5 dnevi 1 min branja 8

Avtor:
M.S.
Slovenska policija

Policisti so v okolici Maribora ustavili voznika in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Moški jih ni upošteval, pri begu s kraja pa je zapeljal proti policistoma.

Moškega so ustavili na območju Morja v okolici Maribora v okviru nadzora cestnega prometa. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki pa ga je odklonil.

Kljub izrečeni prepovedi vožnje je voznik odpeljal naprej, pri tem pa zapeljal proti policistoma. Kasneje so ga ponovno ustavili in mu zasegli vozilo. Zaradi več različnih kršitev cestnoprometnih predpisov sledi obdolžilni predlog.

Policisti poleg tega obravnavajo tudi sum storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

policija maribor

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
12. 02. 2026 21.15
Ta primer je dokaz izživljanja ter izzivanja voznikov po nepotrebnem z strani policije.Ne verjamem,da so mu kar tako prepovedali vožnjo in ne odvzeli vsaj ključev avtomobila,če so smatrali,da je pod vplivom alkohola.Druga laž policistov je pa ta,če se je odpeljal naprej kako je potemtakem zapeljal proti policistoma.Policija je skorumpirana in tudi preveč si upa proti voznikom katere po nepotrebnem nadleguje.Seveda tale voznik sedaj nima prič tako,da bo na sodišču obveljalo v prid policistom čeprav so voznika maltretirali.Bolje bi mu bilo,če bi izstopil iz avtomobila ter jih prebutal se odpeljal pa sploh ne bi vedeli kdo je bil.
Odgovori
-1
0 1
Komentator aligator
12. 02. 2026 14.15
Mogoče že zamujal domov k ženi.
Odgovori
+1
1 0
optimistikus
12. 02. 2026 09.35
avto odvzet, lastnika v celico in ga nagraditi z gumi štruklji
Odgovori
+2
3 1
Vera in Bog
11. 02. 2026 20.18
Še bolj vzemajte pooblastila policajem vsi se že norčujejo
Odgovori
+3
4 1
galeon
11. 02. 2026 11.06
Kar po ameriško. Poskus uboja z avtom. Se ve kaj sledi.
Odgovori
+3
5 2
NeXadileC
11. 02. 2026 10.35
Vsak dan kaj takega zdaj pišete, a to se je vedno dogajalo. Najbrž prihaja kakšen predlog novega zakona, ki bo omejil pravice in svoboščine, in povečal moč Policije. Seveda, gotovo vam bo ponujen OBČUTEK varnosti.
Odgovori
-6
3 9
oježeš
11. 02. 2026 10.27
Takim naj kar zaplenijo vozilo, nobene škode. Vprašanje je le, kdaj bo spet sedel v drugi avto in nadaljeval z enakim početjem.
Odgovori
+11
12 1
niktalop
11. 02. 2026 10.04
V ZDA bi končal s preluknjano glavo.
Odgovori
+15
16 1
