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Moškemu v Novi Gorici zasegli več kot 80 sadik konoplje

Nova Gorica, 16. 09. 2026 16.14 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Zaseg konoplje

Novogoriški policisti so med hišno preiskavo na domu 48-letnega osumljenca zasegli prepovedano drogo konopljo, elektronske naprave in druge predmete. Moškega bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Policisti so v torek v jutranjih urah v enem od novogoriških naselij na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo.

48-letniku so zasegli 73 manjših in 10 večjih sadik konoplje, slab kilogram zelene posušene rastline, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo, elektronske naprave in druge predmete, ki so predmet nadaljnje preiskave.

Zasežene sadike, rastlinske delce in druge predmete so poslali v nadaljnjo analizo.

Po zaključeni policijski preiskavi bodo novogoriški policisti glede na ugotovljena dejstva in rezultate analiz zoper 48-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Osumljen je storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

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