Celjsko sodišče moškemu izreklo tri leta zapora za spolni napad na mladoletno pastorko

Po obtožnici se je očim na deklico spravljal dve leti, od avgusta 2009 do avgusta 2011. Policiji ga je naznanila konec leta 2012, zahteva za preiskavo je bila vložena leta 2014, obtožnica pa leta 2015. Očim je bil prvič obsojen leta 2018, a je sodba padla na višjem sodišču. Sledilo je novo sojenje, na katerem so obtoženega znova spoznali za krivega in mu prisodili zaporno kazen.

Oškodovanka je med drugim navedla, da ji je okoli njenega trinajstega leta starosti obtoženi začel obljubljati denar, če se sleče. Nagovarjal jo je, naj se ga dotika in dovoli, da se tudi on dotika nje. Prihajal je v njeno sobo, kjer jo je otipaval in jo vabil tudi v posteljo. Če se je uprla, jo je očim udaril, njeno pričevanje povzema Dnevnik.