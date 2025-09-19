Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Celjsko sodišče moškemu izreklo tri leta zapora za spolni napad na mladoletno pastorko

Celje, 19. 09. 2025 08.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
0

Celjsko sodišče je zaradi spolnega napada na mladoletno pastorko moškega obsodilo na tri leta in dva meseca zapora, poroča Dnevnik. Obramba obtoženca se je na obsodbo sicer pritožila, a je višje sodišče sodbi pritrdilo. Sodba je s tem pravnomočna.

Po obtožnici se je očim na deklico spravljal dve leti, od avgusta 2009 do avgusta 2011. Policiji ga je naznanila konec leta 2012, zahteva za preiskavo je bila vložena leta 2014, obtožnica pa leta 2015. Očim je bil prvič obsojen leta 2018, a je sodba padla na višjem sodišču. Sledilo je novo sojenje, na katerem so obtoženega znova spoznali za krivega in mu prisodili zaporno kazen.

Oškodovanka je med drugim navedla, da ji je okoli njenega trinajstega leta starosti obtoženi začel obljubljati denar, če se sleče. Nagovarjal jo je, naj se ga dotika in dovoli, da se tudi on dotika nje. Prihajal je v njeno sobo, kjer jo je otipaval in jo vabil tudi v posteljo. Če se je uprla, jo je očim udaril, njeno pričevanje povzema Dnevnik.

(fotografija je simbolična)
(fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Deklica je očima policiji naznanila šele po tem, ko je živela stran od doma v stanovanjski skupnosti. Mami se ni mogla zaupati, ko pa ji je omenila, da je očima odrinila, ker jo je otipaval, ji je odgovorila, da to ni res.

Obtoženčeva obramba je trdila, da je bila prijava izmišljija, da oškodovanki ni verjeti, je neverodostojna, da gre zgolj za maščevanje očimu in mami. Drugi dokazi, tudi mnenje sodne izvedenke za klinično psihologijo, tega niso potrdili. Sodišče je sklenilo, da je njena izpoved verodostojna, ona pa resnicoljubna.

Obramba je v pritožbi na prvostopenjsko sodbo med drugim opozarjala na razlike v zaslišanjih, oškodovanki pa je med drugim očitala, da si ni zapomnila točnega datuma, kdaj se je zloraba začela. Višji sodniki so v odzivu na argumente obrambe zapisali, da je "dlakocepstvo pritožbe v tem delu treba zavrniti, čeprav je impozantno."

spolni napad moški pastorka celje
Naslednji članek

Nasilje na šoli v Novem mestu: policija bo ovadila dva dijaka

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256