Moškemu zasegli 50 kg konoplje, LSD in hladno orožje

Policisti kriminalisti Policijske postaje Maribor II so moškemu na območju Kungote odvzeli prostost. 43-letnega moškega so s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku pristojnega okrožnega sodišča, ki je zanj odredil pripor, so sporočili iz PU Maribor.

Med hišno preiskavo so mu zasegli okrog 50 kilogramov prepovedane droge konoplje, več rastlin prepovedane droge konoplje dolžine od 120 do 220 cm, prepovedano drogo LSD, 323 gramov produktov in ekstraktov iz konoplje, posušene rastlinske delce, ki so vsebovali tudi prepovedano drogo psilocibin in druge predmete ter gotovino, za katero policisti sumijo, da je bila pridobljena s preprodajo prepovedanih drog.

Prav tako so policisti med hišno preiskavo našli in zasegli prepovedano hladno orožje – bokser. Zoper kršitelja bodo zaradi kršitve določil Zakona o orožju uvedli prekrškovni postopek z izdajo odločbe v hitrem postopku.