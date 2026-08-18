Voznik tovornjaka grozil s teleskopsko palico

Policisti PU Koper so ob 19.08 prejeli obvestilo, da je na glavni cesti med Šalaro in Vanganelom voznik tovornega vozila grozil drugemu vozniku z nevarnim predmetom.
Kot so zapisali, so ugotovili, da je 30-letni moški po drzni vožnji sunkovito ustavil pred vozilom oškodovanca, izstopil s teleskopsko palico, s katero je grozil vozniku ter ga žalil in mu grozil tudi z besedami. Nato je odpeljal proti centru Kopra.
Zoper osumljenca bodo tako na Policiji podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja grožnje, so še sporočili s PU Koper.
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