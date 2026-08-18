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Črna kronika

Voznik tovornjaka grozil s teleskopsko palico

Koper, 18. 08. 2026 13.23 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Teleskopska palica

Koprski policisti so obravnavali voznika, ki je na glavni cesti med Šalaro in Vanganelom grozil in žalil drugega voznika. Sunkovito je ustavil pred njegovim vozilom, izstopil iz njega ter mu grozil s teleskopsko palico.

Na Policiji so ugotovili, da je 30-letni moški drugemu vozniku grozil s teleskopsko palico.
Na Policiji so ugotovili, da je 30-letni moški drugemu vozniku grozil s teleskopsko palico.
FOTO: Luka Kotnik

Policisti PU Koper so ob 19.08 prejeli obvestilo, da je na glavni cesti med Šalaro in Vanganelom voznik tovornega vozila grozil drugemu vozniku z nevarnim predmetom.

Kot so zapisali, so ugotovili, da je 30-letni moški po drzni vožnji sunkovito ustavil pred vozilom oškodovanca, izstopil s teleskopsko palico, s katero je grozil vozniku ter ga žalil in mu grozil tudi z besedami. Nato je odpeljal proti centru Kopra.

Zoper osumljenca bodo tako na Policiji podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja grožnje, so še sporočili s PU Koper.

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