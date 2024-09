Moški fizično napadel otroka, se upiral policistom in dva poškodoval

Ptujski policisti so bili v nedeljo obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v zasebnem prostoru v okolici Ptuja. Moški je fizično napadel otroka, pri tem pa poškodoval starejšo žensko in njeno vozilo. Po dejanju je pobegnil, policisti so ga našli na njegovem domu.

Zoper osumljenca so policisti uporabili prisilna sredstva, moški pa je skušal preprečiti uradno dejanje policistov, pri čemer sta bila dva policista lažje poškodovana.