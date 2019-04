Moški in ženska ponarejala bankovce za 500 evrov

Celjski kriminalisti in policisti so v februarju, marcu in aprilu obravnavali večje število kaznivih dejanj ponarejanja denarja, kjer so osebe na območju PU Celje unovčevale ponarejene bankovce za 500 evrov.

Z delom na terenu so konec prejšnjega tedna v Celju odvzeli prostost 47-letni ženski in 54-letnemu moškemu, doma z območja Celja. Osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja denarja.

Kot so še sporočili s policije, so ponarejeni bankovci zelo kakovostne izdelave, zato opozarjajo trgovce, gostince in vse ostale, ki poslujejo z gotovino, naj bodo pozorni pri sprejemanju bankovcev za 500 evrov.