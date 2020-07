Moški in ženska v zameno za bone skušala pridobiti osebne podatke

V Kranju sta včeraj moški in ženska, stara med 30 in 40 let, na domu občana poskušala od njega pridobiti njegove osebne podatke, v zameno za nekakšne vrednostne bone. Zanimali so ju tudi turistični boni, sporočajo s Policijske uprave (PU) Kranj.

Policisti ob tem pozivajo k varovanju in skrbnemu ravnanju s svojimi osebnimi podatki. "Če se nekdo nenapovedano oglasi pri vas in jih zahteva, v zameno pa vam celo nekaj ponuja, je to lahko sumljivo," pravijo. Svetujejo, da jih pozovete, naj vam oni dajo njihove podatke, vi pa jih skupaj s ponudbo nato v miru preverite in se šele potem odločite, kaj boste storili. "Vedno pa imejte v mislih, da gre za vaše podatke, ki so lahko v nadaljevanju zlorabljeni," še opozarjajo kranjski policisti.