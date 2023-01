Moški iz Lucije osumljen za 28 vlomov

Na policijski postaji v Piranu so od lanskega novembra obravnavali več vlomov v trafike, gostinske lokale, pekarne in razne pisarne v Portorožu in Luciji. Vlomilec je kradel denar in cigarete.

Ko so 17. januarja obravnavali vloma v dve trafiki v Portorožu, so na podlagi obvestil in dokazov kot storilca prepoznali 46-letnika, v preteklosti že obsojenega za tovrstna kazniva dejanja. Naslednji dan so ga zalotili, ko se je naslanjal na vrata pekarne, da bi jih na silo odprl. Policista sta mu odvzela prostost.

Zaradi utemeljenega suma predhodnih vlomov sta odredila pridržanje. Naslednji dan so osumljenega s kazensko ovadbo privedli na okrožno sodišče v Kopru, kjer je preiskovalna sodnica zanj odredila sodno pridržanje, so pojasnili na Policijski upravi Koper.