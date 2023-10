Moškega, ki je zabodel 88-letnika, iskali s helikopterjem, aktivirali specialce

Kot smo poročali v četrtek, je po naših informacijah vnuk z ostrim predmetom zabodel dedka. Ta je kljub hitremu posredovanju medicinske ekipe na kraju umrl. V dogodku je bila z ostrim predmetom lažje poškodovana še ena oseba, 30-letnik pa je po dejanju peš pobegnil.

Na kraj je bilo napotenih več policijskih uniformiranih in civilnih patrulj, ki so pričele z aktivnim iskanjem pobegle osebe. Pri iskanju je sodeloval tudi policijski helikopter, ker je šlo za nevarno osebo, je bila aktivirana tudi specialna enota Policije, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili na PU Ljubljana.

Moškega so nekaj po 16. uri na podlagi informacij in pomoči občanov prijeli na območju Logatca in mu je bila zaradi suma kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo odvzeta prostost.

Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali dokaze ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. Vzrok oziroma motiv za dejanje še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. "Osumljenec, ki je v sorodstveni zvezi z umrlo osebo, bo po zbranih obvestilih priveden k preiskovalnemu sodniku. V preteklosti je bil že obravnavan zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja," so dodali.