Moški, ki je kršil prepoved približevanja, z nožem napadel policista

Policisti so uporabili prisilna sredstva in moškega obvladali. Osumljenec se je pri tem z nožem lažje samopoškodoval, na kraju pa mu je bila nudena zdravniška pomoč. Kasneje je bil hospitaliziran.

Policista sta bila v incidentu lažje poškodovana. Kriminalisti so skupaj s policisti opravili ogled kraja kaznivega dejanja in zbrali obvestila. Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od šest mesecev do pet let.