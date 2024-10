6. avgusta so bili policisti PU Koper obveščeni, da je neznani storilec v Marezigah nadlegoval več mlajših punc, med njimi tudi otroka. V sklopu kriminalistične preiskave so našli osumljenca. Gre za 36-letnega Koprčana.

Policisti so moškega zdaj kazensko ovadili za kaznivi dejanji protipravnega odvzema prostosti in spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let.

Za prvo kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora do enega leta, za drugo pa do pet let zapora.