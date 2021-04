Moški, ki je oropal prodajalno orožja na Fužinah, obsojen na sedem let zapora

Sodišče pa bo sodilo Kupškovima pomočnikoma, po trditvah tožilstva sta bila to 29-letni Lovro Smergut in 33-letni Ivan Robežnik , ki krivde ne priznavata. Slednja se četrtkovega naroka po poročanju Dnevnika nista udeležila. Oba sta poslala zdravniško opravičilo. Naslednji narok je določen 15. aprila.

Do pravnomočnosti sodbe Kupšek, ki je bil že večkrat obsojen ne le pri nas, ampak tudi v Avstriji in Nemčiji, zaradi nevarnosti ponovitve kaznivih dejanj ali pobega, ostaja v priporu.

Priznal pa je tudi tri druga kazniva dejanja, in sicer rop bencinskega servisa, poskus vloma v trgovino z mobilnimi telefoni v Grosupljem in prikrivanje, saj je imel pištolo, za katero je vedel, da je bila ukradena.

Že avgusta lani na predobravnavnem naroku je 38-letni Primož Kupšek iz Trbovelj priznal vlom in tatvino prodajalne z orožjem, za kar je bil v četrtek obsojen na tri leta zapora, poroča Dnevnik . Ob tem ni priznal sodelovanja pri preprodaji orožja in da je storil kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Povzročili za več tisoč evrov škode

Tožilstvo je trojici v obtožnici očitalo, da je januarja leta 2019 po vlomu v ljubljansko trgovino z orožjem 365 Plus iz nje odnesla več kot 50 kosov orožja. Med njimi so bile pištole, polavtomatske in repetirne puške, revolverji in dva bombometa. Glede na navedbe obtožnice je bil Kupšek tisti, ki je vlomil v trgovino, ukradeno orožje strpal v vreče za krompir in jih nato predal pajdašema.

Robežnik naj bi naslednji dan ukradeno blago odpeljal v Bosno in Hercegovino. Družbo 365 Plus naj bi oškodovali za okoli 22.500 evrov, odgovorno osebo v družbi Gašperja Heybala, ki je bil lastnik dela orožja, pa za 18.000 evrov.