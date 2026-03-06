Moški, ki je umrl pod streli policije, naj bi v preteklosti že grozil

Kot smo že poročali, so ljubljanski policisti v četrtek popoldne posredovali na nujni intervenciji na območju ljubljanskih Most, kjer je oseba ogrožala življenja mimoidočih in nato z ostrimi predmeti napadla še policiste. "Policisti so zato, da so lahko odvrnili protipraven napad na svoje življenje, uporabili strelno orožje. Oseba je po uporabi strelnega orožja na kraju dogodka umrla," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Očividci so slišali več strelov, moški pa je obležal ob robu ceste na prehodu za pešce.

Tomislav Omejec, direktor Policijske uprave Ljubljana, je v izjavi za javnost dejal, da je dogodek izjemno tragičen, uporaba strelnega orožja pa da je skrajni ukrep, ko je ogroženo življenje policistov. Policisti bodo zdaj preverili zakonitost uporabe prisilnih sredstev in razjasnili vse okoliščine dogodka.

Žaberl: Vprašanje je, v kakšnem položaju je bil policist

Da gre za izjemno redek dogodek, je v pogovoru za 24ur.com povedal strokovnjak za varnostna vprašanja Miroslav Žaberl. "Streljanje policistov je pri nas izjemno redko – manj kot deset primerov na leto, pa še to so večinoma opozorilni streli." Oceno zakonitosti in strokovnosti policijskega ukrepa je v tem trenutku težko podati, ker ne poznamo vseh podrobnosti, opozarja. "Ampak videti je, da je šlo za neposreden protipraven napad na policista ali policistko, v katerem je bil oz. bila primorana uporabiti strelno orožje." Na vprašanje, zakaj se policist oz. policistka ni odločila za milejši ukrep, na primer paralizator ali strel v drug del telesa, je Žaberl izpostavil dve pomembni stvari. "Ne vem, ali so policisti, ki so intervenirali, saj je oseba predhodno drugim ljudem grozila z dvema nožema, sploh bili opremljeni s paralizatorjem. Kolikor mi je poznano, je s paralizatorji usposobljeno zgolj določeno, manjše število policistov. Drugo vprašanje pa je, v kakšnem položaju je bil policist. Če je ta oseba neposredno življenjsko ogrožala ali celo tekla za njim, potem je tudi uporaba opozorilnega klica ali strela nemogoča ali pa neuspešna." Preiskava posebne komisije bo po njegovem mnenju zagotovo narejena korektno. "Na kraju sta bila preiskovalni sodnik in državni tožilec. In tudi sodišče bo po potrebi ukrepalo, če bodo podani sumi kaznivega dejanja s strani policista."

Policija na Fužinah po streljanju FOTO: Damjan Žibert

Je šlo za t. i. suicide by cop?

Tudi za dotičnega policista oz. policistko situacija zdaj ni lahka. "To je nevsakdanji dogodek, ki vpliva tudi na policista, ki je takšno smrtonosno silo uporabil. Zaradi stresa, ki ga je doživel, ima tudi možnost psihosocialne pomoči." Na vprašanje, ali se spomni kakšnega podobnega primera iz preteklosti, Žaberl odgovori: "Neka ozadja so, da naj bi šlo v navedenem primeru celo za t. i. suicide by cop (samomor s pomočjo policista), torej ko se nekdo namerno izpostavi, ker želi izgubiti življenje pod policijsko smrtonosno silo. Nek podoben primer smo imeli pred časom z osebo, ki je namenoma trčila v avto, v katerem je tudi umrl policist."

Že pred dvema letoma z noži mahal na Bavarskem dvoru

Identiteta osebe, ki je na kraju umrla, uradno še ni potrjena, neuradno pa gre za moškega, ki je marca 2024 z noži ogrožal mimoidoče na Bavarskem dvoru. Čez glavo je imel poveznjen vizir, na hrbtu pa nahrbtnik. Policisti so ga dvakrat poskušali onesposobiti s paralizatorjem, a pri tem niso bili uspešni. Da je iz rok izpustil noža, ga je naposled prepričal sorodnik, ki je prišel na kraj dogodka.

Tedaj 23-letnik, ki je krivdo na sodišču priznal, je bil po oceni psihiatra v času incidenta bistveno zmanjšano prišteven. Avgusta lani je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen na eno leto zapora, ki ga je prestal na forenzičnem oddelku mariborske psihiatrije.

PSS izreka podporo policistom: Niste sami

Iz Policijskega sindikata Slovenije (PSS) so danes sporočili, da je dogodek na Fužinah še enkrat pokazal, kako nevarno, odgovorno in psihično obremenjujoče je delo policista. "Pokazal pa je tudi, kako malo država v resnici ceni ljudi, od katerih pričakuje, da bodo v najtežjih trenutkih tvegali svoje življenje za varnost vseh drugih," so opozorili. "Policist na terenu nima časa za dolge razprave, dvome ali varno distanco. Ko je ogroženo življenje ljudi, se mora odločiti v sekundi. Takoj. Pod pritiskom. V nevarnosti. V razmerah, kjer mora ravnati zakonito, strokovno, odločno in učinkovito, hkrati pa zaščititi druge in tudi samega sebe. To je kruta realnost policijskega poklica. Policist mora v trenutku sprejeti odločitev, s posledicami katere potem živi še dolgo po tem, ko je intervencija končana," so zapisali. Izrekli so odločno podporo vsem policistkam in policistom, ki so sodelovali v dogodku na Fužinah. "Stojimo za ljudmi, ki so morali v izjemno nevarnih okoliščinah ukrepati, ko je bilo treba zaščititi življenja in odvrniti neposredno grožnjo." Ob tem pa opozarjajo še, da država od policistov pričakuje največ, vrača pa premalo. "Ko je treba stopiti pred nasilje, pred nevarnost in pred kaos, država računa na policista brez vsakega zadržka. Ko pa je treba temu istemu policistu zagotoviti dostojen položaj, ustrezno vrednotenje dela, kadrovsko razbremenitev, zaščito in spoštovanje osnovnih pravic iz dela, sistem odpove. To je nedopustno!"