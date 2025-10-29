Moški, ki je uriniral pred lokalom in udaril občana, na namenskem izhodu

Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so nam potrdili, da je moški, ki so ga policisti pred torkovim shodom v Novem mestu pridržali zaradi incidenta pred lokalom Patriot, koristil namenski izhod. Izhod je dobil za udeležbo na delavnici Urada za delo Novo mesto kot pripravo na njegov odpust, ki je predviden v začetku naslednjega meseca.
Kot so nam povedali, je moški, ki je trenutno na prestajanju nadomestnega zapora, tudi pred tem že koristil namenske izhode, ob katerih pa ni bilo zaznanih nobenih kršitev. Zaradi kršitve, ki se je zgodila sredi dneva, pa mu v nadaljevanju namenski izhodi ne bodo več podeljeni.
Na Policijski upravi Novo mesto so nam že včeraj povedali, da je moški, ki je okoli 12.30 pred lokalom, kjer se je v soboto zgodil napad na Novomeščana in kjer občani zdaj v spomin nanj polagajo sveče, najprej uriniral, nato pa udaril občana, večkratni povratnik in stari znanec Policije.
Policisti so moškega izsledili v gostinskem lokalu na Seidlovi cesti, kjer je ponovno kršil javni red in mir. Ker ni odnehal, so mu odredili pridržanje.