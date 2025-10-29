Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Moški, ki je uriniral pred lokalom in udaril občana, na namenskem izhodu

Novo mesto, 29. 10. 2025 14.12 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Moški, ki so ga novomeški policisti v torek pridržali po uriniranju pred lokalom Patriot, kjer se je v soboto zgodil tragični napad na Novomeščana, je v času incidenta koristil namenski izhod za udeležbo na delavnici Urada za delo Novo mesto. Moškemu, ki je na prestajanju nadomestnega zapora, njegov odpust pa je predviden v začetku naslednjega meseca, mu zaradi kršitve v nadaljevanju ne bodo več podelili namenskih izhodov.

Več videovsebin
  • Incident v Novem mestu
    02:30
    Incident v Novem mestu
  • Aretacija po incidentu pred lokalom v Novem Mestu
    00:10
    Aretacija po incidentu pred lokalom v Novem Mestu

Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so nam potrdili, da je moški, ki so ga policisti pred torkovim shodom v Novem mestu pridržali zaradi incidenta pred lokalom Patriot, koristil namenski izhod. Izhod je dobil za udeležbo na delavnici Urada za delo Novo mesto kot pripravo na njegov odpust, ki je predviden v začetku naslednjega meseca.

Kot so nam povedali, je moški, ki je trenutno na prestajanju nadomestnega zapora, tudi pred tem že koristil namenske izhode, ob katerih pa ni bilo zaznanih nobenih kršitev. Zaradi kršitve, ki se je zgodila sredi dneva, pa mu v nadaljevanju namenski izhodi ne bodo več podeljeni.

Preberi še Incident na kraju tragedije: moški uriniral pred lokalom in udaril občana

Na Policijski upravi Novo mesto so nam že včeraj povedali, da je moški, ki je okoli 12.30 pred lokalom, kjer se je v soboto zgodil napad na Novomeščana in kjer občani zdaj v spomin nanj polagajo sveče, najprej uriniral, nato pa udaril občana, večkratni povratnik in stari znanec Policije.

Policisti so moškega izsledili v gostinskem lokalu na Seidlovi cesti, kjer je ponovno kršil javni red in mir. Ker ni odnehal, so mu odredili pridržanje.

novo mesto uriniranje moški policija
Naslednji članek

V Celju pogrešajo 49-letno Jolando Ovtar

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330