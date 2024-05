Moški, ki so ga našli v jami, ni umrl nasilne smrti

Po prejetem obvestilu sta se v jamo spustila jamarja reševalca, ki sta na navedeni lokaciji našla moško truplo. Truplo so nato jamarji reševalci iz jame dvignili v soboto ob 11.10.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Koper so zaenkrat izključili možnost, da bi lahko moški umrl nasilne smrti. Njegovo identiteto in okoliščine vzroka smrti bodo policisti skušali ugotoviti v nadaljnji preiskavi, so sporočili danes.