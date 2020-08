Moški kričal in grozil gostom kampa v Strunjanu. Posredovala je policija

S PU Koper so danes sporočili, da so jih včeraj popoldan poklicali iz avtokampa v Strunjanu, kjer so imeli težave z moškim, ki se je valjal po tleh in kadil marihuano. Moški je kričal in grozil. Ob prihodu na kraj je še vedno kričal in grozil, po opozorilu policistov pa se ni pomiril. Policisti so kršitelja iz okolice Ljubljane večkrat opozorili, umiril se je šele po uporabi prisilnih sredstev za vezanje in vklepanje.

Pred tem so pri njem našli vrečko s posušenimi rastlinskimi delci in manjši zavojček kokaina. Drogo so mu zasegli in bo opravljena analiza,

kršitelju so odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru.