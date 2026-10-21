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Črna kronika

Moški med nudenjem pomoči postal agresiven, pri njem našli bombo

Dol pri Ljubljani, 21. 10. 2026 21.09 pred 50 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.S.
Slovenska policija

V Dolu pri Ljubljani so zdravstveni delavci priskočili na pomoč starejšemu moškemu, ki je obnemogel. Ker je postal agresiven, so na kraju posredovali policisti. Ti so med varnostnim pregledom pri moškem našli ročno bombo.

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, moški med postopkom ni grozil z bombo, prav tako tudi ni ogrožal varnosti ljudi.

Na kraju je posredoval bombni tehnik, ki je nevarni predmet prevzel, moški pa je bil predan v zdravstveno oskrbo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in izvoru eksplozivnega telesa ter bodo izvedli ustrezne ukrepe, so še pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

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dol pri ljubljani ročna bomba

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KOMENTARJI4

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2fast4
21. 10. 2026 21.59
Se en cudn z nepospravljenim podstrešjem...
Odgovori
0 0
Vrhovni poveljnik
21. 10. 2026 21.49
SDSovci so pač pozivali k oboroževanju.
Odgovori
+1
1 0
mbtukaj
21. 10. 2026 21.40
Resnica?
Odgovori
+3
3 0
Kimberley Echo
21. 10. 2026 21.27
Ah zakaj mu težijo? Človek je v penziji in si ni mogel privoščiti pištole, pa hodi okoli z bombo v žepu, ker stane manj. Težki časi prihajajo.
Odgovori
+3
3 0
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