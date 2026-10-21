Moški med nudenjem pomoči postal agresiven, pri njem našli bombo

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, moški med postopkom ni grozil z bombo, prav tako tudi ni ogrožal varnosti ljudi.

Na kraju je posredoval bombni tehnik, ki je nevarni predmet prevzel, moški pa je bil predan v zdravstveno oskrbo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in izvoru eksplozivnega telesa ter bodo izvedli ustrezne ukrepe, so še pojasnili na ljubljanski policijski upravi.