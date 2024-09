Moški na bencinskem servisu grozil z lovsko puško, drugi z nožem nad najemnika lokala

S PU Koper so sporočili, da so v ponedeljek ob 17.14 policisti posredovali na enem od bencinskih servisov v okolici Sežane, kjer so se nahajali 48-letni moški iz okolice Sežane, 25-letni državljan Bosne in Hercegovine in 23-letna državljana Severne Makedonije. Do skupine je pristopil 57-letni domačin, se z njimi začel pogovarjati in postal nesramen. Med prepirom je iz svojega avtomobila vzel lovsko puško in jo usmeril proti skupini moških.

Puško mu je nato iz rok iztrgal 48-letnik, ki je tudi poklical policijo. Ob tem pa se je 57-letnik želel odpeljati, a mu je 21-letni državljan Severne Makedonije prerezal pnevmatiko.

Osumljencu so policisti zasegli lovsko puško, za katero se je izkazalo, da v njej ni bilo nabojev. Zoper 57-letnika bodo napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje grožnje, zoper 21-letnika pa kaznivo dejanje za poškodovanje tuje stvari.