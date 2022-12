Moški na Dolenjskem davil svojo mamo in ji grozil, da jo bo ubil

Policisti so v sredo v popoldanskih urah posredovali zaradi nasilja v družini na območju Dolenjske. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so ugotovili, da je nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad ostarelo mamo. "Žrtev je davil, ji povzročal bolečine in ji grozil, da jo bo ubil," so sporočili. Prestrašeni ženski je medtem uspelo pobegniti iz stanovanja in poiskati pomoč.

S PU Novo mesto so sporočili, da so se policisti takoj odzvali, 52-letnega nasilneža izsledili in mu izrekli prepoved približevanja žrtvi. Med preiskavo so ugotovili, da je fizično in psihično nasilje nad mamo izvajal že več let, vendar žrtev zaradi stiske in strahu sama ni zmogla poiskati pomoči. Prav tako o nasilju v družini Policije ni nihče obvestil.

Osumljenca bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini ovadili na tožilstvo. O izrečenem ukrepu prepovedi približevanja so že obvestili pristojne institucije in preiskovalno sodnico, ki bo presodila o podaljšanju ukrepa.