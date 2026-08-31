Moški natovarjal bika, žival se je zapodila vanj in ga poškodovala

29. 8. nekaj po 12. uri so bili črnomaljski policisti obveščeni, da reševalci na območju Preloke oskrbujejo moškega, ki naj bi poškodoval bik. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je nesreča zgodila, ko je 37-letni moški natovarjal bika na prikolico.
Žival se je nenadoma zapodila vanj in ga zadela v predel prsnega koša, nato pa pobegnila. Policisti vse okoliščine dogodka še preverjajo. Poškodovanega moškega so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.
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