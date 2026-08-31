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Črna kronika

Moški natovarjal bika, žival se je zapodila vanj in ga poškodovala

Ljubljana , 31. 08. 2026 10.49 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Mladi bik

Na območju Preloke se je med natovarjanjem bika na prikolico zgodila huda nesreča. Žival se je nenadoma pognala v 37-letnega moškega in ga poškodovala v predelu prsnega koša, zaradi česar je potreboval nujno helikoptersko pomoč.

29. 8. nekaj po 12. uri so bili črnomaljski policisti obveščeni, da reševalci na območju Preloke oskrbujejo moškega, ki naj bi poškodoval bik. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je nesreča zgodila, ko je 37-letni moški natovarjal bika na prikolico. 

Mladi bik
Mladi bik
FOTO: Shutterstock

Žival se je nenadoma zapodila vanj in ga zadela v predel prsnega koša, nato pa pobegnila. Policisti vse okoliščine dogodka še preverjajo. Poškodovanega moškega so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.       

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KOMENTARJI3

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PanAm
31. 08. 2026 12.09
Pameten bik....👏🤣
Odgovori
+2
2 0
debata1
31. 08. 2026 11.48
Žival ni neumna! Je točno vedel, da ga pelje v klavnico!!!!!
Odgovori
+5
7 2
ŠPEKULANT
31. 08. 2026 11.32
Ro ni nč! Da vids! MUCO COPATARICO!
Odgovori
-2
3 5
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