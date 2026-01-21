Naslovnica
Črna kronika

Moški od prodajalke zahteval denar, policija ga išče

Maribor, 21. 01. 2026 16.41 pred 24 dnevi 1 min branja 5

Avtor:
U.Z.
Policija

Mariborski policisti so bili okrog 14. ure obveščeni o kaznivem dejanju ropa v prodajalni na območju Studencev v Mariboru, kjer naj bi moški od prodajalke zahteval denar.

Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti, trenutno pa še potekajo intenzivne preiskovalne aktivnosti z namenom izsleditve storilca, so sporočili s PU Maribor.

rop trgovina studenci maribor storilec
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Očalar007
23. 01. 2026 16.18
Socialno so mu vzeli pa je moral.se vec bo tega upam da s smrtnim izidom.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
23. 01. 2026 10.27
Ja nič, potrebno bo imeti povsod kamere.
Odgovori
0 0
gaspergrozni
21. 01. 2026 19.47
k so jim soccijalno pobral
Odgovori
+4
4 0
IKOSS
21. 01. 2026 17.10
Od prodajalke je napadalec tokrat zahteval "zgolj" denar. Že to je dovolj hudo in družbeno absolutno nesprejemljivo. Kaj lahko pa bi imel tudi kak drug cilj, podobno, kot ga je imel napadalec na voznika LPP, kateremu je zadal vbodne rane, ki so bile zanj malodane usodne. Kako točno država takšne incidente preprečuje? Nekateri namreč vztrajno trdijo, da potrebe po učinkoviti samoobrambi ni. Praksa žal kaže drugače, policija namreč pretežno prispe šele po incidentu in zgolj napiše zapisnik, kar za žrtev predstavlja bore majhno uteho.
Odgovori
+7
7 0
_endrug
21. 01. 2026 16.56
Hm, prodajalke pa vedno zahtevajo denar...
Odgovori
-2
2 4
