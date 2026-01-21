Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti, trenutno pa še potekajo intenzivne preiskovalne aktivnosti z namenom izsleditve storilca, so sporočili s PU Maribor.
Črna kronika
Moški od prodajalke zahteval denar, policija ga išče
Mariborski policisti so bili okrog 14. ure obveščeni o kaznivem dejanju ropa v prodajalni na območju Studencev v Mariboru, kjer naj bi moški od prodajalke zahteval denar.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.