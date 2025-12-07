Svetli način
Črna kronika

Moški ogrožal osebe, aktivirali policijskega pogajalca in specialno enoto

Kranj , 07. 12. 2025 16.28 | Posodobljeno pred 30 minutami

Avtor
A.K.
Policisti PU Kranj so posredovali v občini Preddvor zaradi ogrožanja oseb v stanovanjski hiši. 53-letni osumljenec se je samopoškodoval. Policisti so 53-letnega osumljenca prijeli in ga prepeljali na bolnišnično zdravljenje.

Kranjski policisti so v soboto nekaj minut pred 13. uro posredovali na območju občine Preddvor, kjer je v eni izmed stanovanjskih hiš prišlo do ogrožanja oseb. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, aktivirana sta bila tudi policijski pogajalec in specialna enota policije, so sporočili s PU Kranj.

Slovenska policija
Slovenska policija FOTO: Shutterstock

Policisti so v nadaljevanju 53-letnega osumljenca prijeli in je bil po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljan na bolnišnično zdravljenje. V dogodku se je osumljenec z ostrim predmetom lažje samopoškodoval, druge osebe v stanovanjski hiši pa niso bile telesno poškodovane. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah suma izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.

kranj incident Preddvor policija ogrožanje oseb nasilje v družini kaznivo dejanje
medŠihtom
07. 12. 2025 17.04
upam da je moj sodelavec. težak na kvadrat poln samega sebe.
Ice_Cat
07. 12. 2025 16.38
+5
To je top novica..... Prevca pa nekam dol porina!.....🤣🤣🤣👏👏
