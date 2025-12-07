Moški ogrožal osebe, aktivirali policijskega pogajalca in specialno enoto

Kranjski policisti so v soboto nekaj minut pred 13. uro posredovali na območju občine Preddvor, kjer je v eni izmed stanovanjskih hiš prišlo do ogrožanja oseb. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, aktivirana sta bila tudi policijski pogajalec in specialna enota policije, so sporočili s PU Kranj.

Policisti so v nadaljevanju 53-letnega osumljenca prijeli in je bil po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljan na bolnišnično zdravljenje. V dogodku se je osumljenec z ostrim predmetom lažje samopoškodoval, druge osebe v stanovanjski hiši pa niso bile telesno poškodovane. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah suma izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.