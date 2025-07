Moški ogrožal zaposlene v zdravstvenem domu, policisti uporabili prisilna sredstva

V soboto okoli 18. ure so bili ilirskobistriški policisti napoteni v tamkajšnji zdravstveni dom, kjer je bil moški, ki je ogrožal zaposlene. Policisti so ugotovili, da so reševalci poškodovanega 57-letnega moškega pripeljali na urgentno oskrbo, med obravnavo pa je zaposlene pričel žaliti. Ob prihodu policistov je pričel vpiti tudi na njih in jih žaliti. Policisti so mu ukazali, da naj s kršitvijo preneha, česar pa ni upošteval in je s kršitvijo nadaljeval. Policisti so uporabili prisilna sredstva in zoper njega odredili pridržanje. Izdali so mu plačilni nalog.