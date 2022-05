Moški omagal na otočku na Ljubljanici: onemogel, dehidriran in s sončnimi opeklinami

Zjutraj so gasilci GB Ljubljana posredovali na otočku na reki Ljubljanici ob Fužinskem gradu v Ljubljani, na katerem je ležala onemogla oseba. Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, je zaradi težkega dostopa del ekipe takoj pristopil k ponesrečencu in pričel z zdravstveno oskrbo, drugi del ekipe pa je posredoval z raftom in opremo za imobilizacijo. Oseba je bila onemogla, dehidrirana in s sončnimi opeklinami. Z raftom so ga transportirali 200 m dol vodno do točke iznosa, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Ljubljana.