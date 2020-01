Moški padel v ribnik in se utopil

V nedeljo, malo po 16. uri, so policiste obvestili o utopitvi moškega na območju naselja Gaberje. Ugotovili so, da je 73-letni moški od doma peš odšel proti svojemu ribniku za hišo, kjer je iz neznanega vzroka padel ali mu je zdrsnilo v vodo in je utonil, so sporočili s PU Murska Sobota. Našli so ga svojci, ki so poklicali nujno medicinsko pomoč. Reševalci so moškega oživljali in ga odpeljali v bolnišnico, od koder pa so popoldan, malo pred 18. uro, sporočili, da je umrl. Policisti so po ogledu kraja dogodka tujo krivdo izključili.