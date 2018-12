Moški po prometni nesreči umrl v bolnišnici

Koprske policiste so 29. novembra iz ZD Koper obvestili, da imajo v obravnavi 73-letnega pacienta iz Kopra. Ta je povedal, da ga je na parkirišču zbil voznik osebnega avtomobila. Po prvih ugotovitvah je imel zlomljen kolk, zato so ga takoj odpeljali v SB Izola.

Policisti, ki so si ogledali mesto nesreče in se pogovorili s poškodovanim, so ugotovili, da je poškodovani s svojim osebnim avtomobilom ob približno 12.25 uri pripeljal na parkirišče pred trgovino v Kopru. Ker je vozilo kupil pred kratkim, ni znal prestaviti v vzvratno prestavo, zato je do njega pristopil mlajši moški, star približno 22 let, in rekel, da mu bo to pokazal. Ta se je zatem vsedel na voznikov sedež, voznikova vrata pa so ostala odprta. Mlajši moški je nato prestavil v vzvratno prestavo ter zapeljal nekoliko nazaj, pri tem pa z vrati trčil v lastnika vozila, ki je zaradi tega izgubil ravnotežje in padel. Moški je nato stopil iz vozila in vprašal lastnika, če je vse v redu z njim. Ko mu je ta odgovoril, da je vse v redu, je odšel. 73-letnik je nekaj minut za tem začutil bolečine v kolku in poiskal zdravniško pomoč.

Nekaj dni pozneje, pa so policiste iz bolnišnice obvestili, da je 73-letni Koprčan v bolnici kasneje umrl zaradi zastoja srca.

Policija poziva morebitne priče nesreče

Policija prosi vse morebitne priče prometne nesreče oziroma za enkrat še neznanega mlajšega moškega, da se čim prej zglasijo na PP Koper (ali pokličejo na 113) in policistom pomagajo razjasniti okoliščine prometne nesreče.