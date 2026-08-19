Moški po sporu zaradi parkiranja pristal v bolnišnici

Moški, star okoli 70 let, je želel preprečiti neustrezno parkiranje, pri čemer ga je moški, star okoli 30 let, udaril v obraz. Oškodovanec je nato padel in z glavo udaril ob tla. Pri tem je doživel še zdravstveni napad, zato so bili na kraj napoteni reševalci.

Sprva so ga prepeljali v SB Izola, nato pa v UKC Ljubljana.

Vozilo osumljenca je Policija našla v garažni hiši, moškega pa so opazili v bližini. Ob prihodu policistov je bil močno pijan, zato so mu odredili strokovni pregled za alkohol, zdravila in droge.

Policija primer obravnava kot kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe.