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Črna kronika

Moški po sporu zaradi parkiranja pristal v bolnišnici

Piran, 19. 08. 2026 17.45 pred 23 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.S.
Invalidski parking

Policisti so obravnavali nasilni dogodek v garažni hiši v Piranu. Mlajši moški je skušal svoje vozilo parkirati na mestu, namenjenem invalidom, starejši moški pa mu je to želel preprečiti. Slednji je po udarcu padel in se hudo poškodoval.

Moški, star okoli 70 let, je želel preprečiti neustrezno parkiranje, pri čemer ga je moški, star okoli 30 let, udaril v obraz. Oškodovanec je nato padel in z glavo udaril ob tla. Pri tem je doživel še zdravstveni napad, zato so bili na kraj napoteni reševalci.

Sprva so ga prepeljali v SB Izola, nato pa v UKC Ljubljana.

Vozilo osumljenca je Policija našla v garažni hiši, moškega pa so opazili v bližini. Ob prihodu policistov je bil močno pijan, zato so mu odredili strokovni pregled za alkohol, zdravila in droge.

Policija primer obravnava kot kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe.

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KOMENTARJI5

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konc
19. 08. 2026 18.09
Moraš biti pa zelo pogumen in močan, da se greš spraviti na 70 letnika. Mali veliki herojček.
Odgovori
0 0
r h
19. 08. 2026 18.08
Kaj se pa je izpostavljal bedak stari. Kaj ga briga, kje kdo parkira. Za to so drugi zadolženi in ne on.
Odgovori
0 0
devlon
19. 08. 2026 18.01
Pogumen starček...30-letnik ima testosteron na višku, je težko parirat
Odgovori
+0
1 1
Mizainstol
19. 08. 2026 17.58
Kazen bo pa 2 oce nasa. V nasi drzavi je kaznovan le posten clovek.
Odgovori
+0
2 2
an2000
19. 08. 2026 17.51
Jaki dedec ja... Da gres starčka pretepat, pa si res kaliber.... Se en dolaz da je svet ausglajzal. Zemlja resetiraj se z WW3
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+5
6 1
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