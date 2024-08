Moški pod vplivom alkohola razgrajal, grozil policistom in pobegnil

42-letni moški v Piranu ima za sabo burno noč. Najprej je poklical policijo, ker naj bi ga nekdo poškodoval. Policisti so z moškim, ki naj bi ga udaril, opravili razgovor, a jim je ta zatrdil, da je moški pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi padel in se poškodoval sam.

42-letnik je zavrnil zdravniško pomoč in se odpravil domov, kjer so ga pozneje poiskali policisti. Zagrozil jim je, da bo vse pobil, iz omare pa vzel imitacijo pištole (airsoft) modela Colt 1911. Policisti so mu pištolo odvzeli in zasegli, nato pa je 42-letnik skočil skozi okno in pobegnil.

Policisti so ga izsledili na Prešernovem nabrežju, sledi obdolžilni predlog.