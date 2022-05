Moški, poškodovan v manjši eksploziji, ni v življenjski nevarnosti

Nesreča se je zgodila v ponedeljek nekaj po 11. uri na območju ljubljanskega Viča.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, je moški po do zdaj znanih podatkih v kletnih prostorih nenaseljene stavbe odstranjeval sanitarno in drugo inštalacijo, pri tem pa je prerezal cev plinske napeljave, kar je povzročilo manjšo eksplozijo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.