Moški razgrajal po gostilni in povzročil za 200.000 evrov škode

Policisti PP Maribor so zaradi kršitev javnega reda in miru do enega izmed gostinskih lokalov prihiteli okoli pol enih zjutraj. Lokalu je bil sicer v tem času že zaprt.

Moškega obravnavajo še zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanje tuje stvari, saj je z razbijanjem v gostinskem lokalu povzročil, po prvi nestrokovni oceni, za približno 200.000 evrov škode.

Policisti so opravili ogled kraja dejanja, moškemu izdali plačilni nalog zaradi več kršitev določil Zakona o javnem redu in miru, po vseh zbranih obvestilih in drugih dejanjih pa bo v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku zoper osumljenega podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.